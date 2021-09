Google Pixel 6 et 6 Pro repérés sur Geekbench : il y aura forcément quelques déçus

On retrouve dans ce benchmark en fuite la puce Tensor du Pixel 6 Pro, développée par Google. Celle-ci serait conçue autour d’une architecture ARM v8 et dotée de 8 cœurs - ou, plus précisément, de deux cœurs Cortex X1 cadencés à 2,80 GHz, deux cœurs intermédiaires 2,25 GHz et quatre autres à 1,80 GHz. Selon Digital Chart Station , les smartphones arriveraient équipés d’un GPU Mali-G78 et de 12 Go de RAM, le tout tournant sous Android 12.



Le bât blesse plutôt au niveau des scores accordés par nos confrères, puisque la Tensor a obtenu un score de 414 en single-core et de 2 074 en multi-core. En comparaison, le SOC Snapdragon 888 équipant le Samsung S21 Ultra a obtenu 1 134 en single core et 3 322 en multi-core. Toutefois, on reste au-dessus du Snapdragon 765G, qu'on trouvait dans le Pixel 4a sorti le 3 août 2020.