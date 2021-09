Le Google Pixel 6 se montre sous tous les angles dans une nouvelle pub

Avec le slogan « For All You Are », que l'on peut traduire par « pour tout ce que vous êtes », Google tend à présenter le Pixel 6 comme une continuité de son possesseur. La vidéo commence ainsi par montrer une des nouvelles fonctionnalités proposées sous Android 12, un outil permettant de régler le volume de son avec un simple slide. Une fonction qui illustre l'une des innovations mises au point par Google pour son OS, amené a rendre les téléphones « pas seulement intelligents », selon la campagne de la firme.

Plus encore, c'est sur le design et les possibilités de personnalisation du smartphone que compte jouer la firme de Mountain View. La publicité met notamment en avant, bien que rapidement, la bande noire caractéristique et les deux coloris orangées de l'appareil, déclinables en quatre robes différentes selon la version choisie.