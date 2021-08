Les Pixel 6, iPhone 13 et Galaxy S21 FE seraient dévoilés entre les 8 et 14 septembre

La semaine d’après, les choses pourraient se gâter, à en croire un informateur sur Weibo. La série Pixel 6, qui comprend également le Pixel 6 Pro, serait présentée par Google le lundi 13 septembre. Soit un jour avant la date présumée du lancement des iPhone 13.

En effet, une note d’investisseurs partagée avec MacRumors estime que le nouveau line-up d’Apple sera présenté la semaine du 13 septembre. Mais Apple ayant pour habitude de tenir sa conférence annuelle un mardi, c’est la date du 14 septembre qui serait retenue par le constructeur, avec la traditionnelle ouverture des précommandes le vendredi (17) qui suit.

Que ce soit du côté iOS ou Android de la barrière, la rentrée s’annonce donc plutôt chargée… et enthousiasmante. Apple comme Google semblent résolus à lancer de nouveaux produits innovants avec, notamment, un écran 120 Hz, un stockage doublé et des appareils photo plus grands sur iPhone, et un nouveau design, un chipset maison et des capteurs photo de 50 mégapixels du côté des Pixel.