iPhone 12, Apple Glass et nouveaux Macbook ; la rentrée d'Apple sera chargée et commencerait le 8 septembre

Plus tard, le 27 octobre selon la source, Apple organisera un second keynote au cours duquel elle fera étalage de ses nouveaux MacBook alimentés par ses processeurs Apple Silicon (ARM). On entend aussi beaucoup parler des Apple Glass, les lunettes de réalité augmentée de la Pomme, ainsi que d’un nouvel iPad.

Bref, une myriade de nouveaux produits à découvrir à la rentrée, malgré de probables retards de lancement dus aux difficultés d’approvisionnement induits par le Covid-19.