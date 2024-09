Vous le savez, Apple a pour habitude de « fermer » sa boutique en ligne quelques heures avant ses keynotes. Pour terminer cette conférence colorée, Tim Cook a lâché la liste et les prix des iPhone désormais disponibles sur le site d'Apple. La voici, avec les prix en euros, pour la France.

> iPhone 16 Pro : 1 229 euros en version 128 Go ; 1 359 euros (256 Go) ; 1 609 euros (512 Go) et 1 859 euros (1 To).

> iPhone 16 Pro Max : 1 479 euros (128 Go) ; 1 729 euros (512 Go) et 1 979 euros (1 To).

> iPhone 16 : 969 euros (128 Go) ; 1 099 euros (256 Go) ; 1 349 euros (512 Go).

> iPhone 16 Plus : 1 119 euros (128 Go) ; 1 249 euros (256 Go) ; 1 499 euros (512 Go).

