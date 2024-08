C'est en tout cas l'information rapportée par le très renseigné Mark Gurman. Dans sa newsletter PowerOn, le journaliste de Bloomberg annonce qu'Apple a choisi de changer le matériau du cadrant de l'Apple Watch SE, ce qui lui permettra de la proposer dans des coloris plus variés et potentiellement plus attractifs pour les enfants. Objectif : promouvoir l'appareil comme une alternative au smartphone pour les plus jeunes.