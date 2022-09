Apple Watch : deux mises à jour et un nouveau modèle Ultra pour les plus sportifs d'entre vous

La tocante conserve son écran aux bords affinés qui lui permettent d'afficher deux tailles de boitier de 41 et 45 mm, disponible en aluminium ou en acier inoxydable. Aucun nouveau coloris n'est proposé cette année. Pire encore, Apple a retiré les teintes bleues et vertes pour ne proposer que le rouge, le gris sidéral, l'argent et lumière stellaire. On se console avec la présence des cadrans Nike, désormais disponibles sur toutes les Apple Watch Series 8.