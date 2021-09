Apple Watch 7 VS Apple Watch 6 : dois-je changer de montre connectée ?

On attendait une Apple Watch aux bords plats, plus proche des iPhone 13 ou encore des iPad Air ; ce ne sera pas pour cette fois. Apple conserve ces tranches bombées, mais mise sur des bords légèrement plus arrondis pour cette Series 7 que sur la précédente version. Ce n'est pas forcément visible sur les rendus publiés par la marque, mais en prenant quelques secondes on remarque toutefois la différence.