Apple Watch 6 : de nouvelles spécifications et fonctionnalités se dévoilent

Apple travaillerait également à modifier le design de la batterie de l'Apple Watch. Le site MySmartPrice a repéré l'homologation par Apple de trois batteries possédant une capacité de 262,9mAh, 265,9mAh et 303,8mAh, probablement selon la taille du boitier et la présence ou non d'une puce 4G.

La batterie actuelle de l'Apple Watch Series 5 est elle de 296 mAh. On imagine mal Apple réduire l'autonomie de sa montre connectée, déjà critiquée car ne dépassant pas les 18H d'utilisation.

Apple va probablement agir de la même manière qu'avec l'iPhone 11 Pro et optimiser au mieux son système d'exploitation pour préserver la batterie au cours de la journée. Ses travaux ont d'ailleurs porté leurs fruits sur la dernière gamme de smartphones, qui a gagné entre 4 et 5 heures de durée de vie pour une batterie légèrement plus épaisse.

Reste à connaitre la date de commercialisation de cette Series 6. Si Apple a pour habitude de sortir ses nouvelles gammes vers la fin du mois de septembre, l'épidémie de coronavirus pourrait obliger Apple à repousser le lancement comme le sera celui de l'iPhone 12, officiellement retardé de quelques semaines.