Apple watchOS 7 : l'arrivée du suivi du sommeil et du taux d'oxygène dans le sang confirmée

Source : Tech Radar

Les informations se précisent à propos des nouvelles fonctionnalités proposées par cette prochaine génération de montres connectées signée Apple.La rumeur l'évoque depuis de nombreux mois déjà, mais cette fois, ce serait la bonne. Le suivi du sommeil serait enfin proposé nativement par watchOS 7, la prochaine version du système d'exploitation de la tocante.Les premières bêtas d'iOS 14 contiendraient quelques lignes de code évoquant l'ajout de la fonctionnalité. Cette fonctionnalité marcherait de la même manière que la fonction Sommeil, déjà intégrée dans l'application Horloge de l'iPhone et qui serait répliquée dans la montre connectée, l'analyse des cycles de sommeil en plus.On peut imaginer que seule l'Apple Watch Series 6 serait compatible avec ce dispositif. Apple devra trouver un moyen d'économiser au maximum la consommation électrique de son appareil durant la nuit. Le tant attendu suivi du sommeil pourrait également être un excellent argument commercial pour doper les ventes de son dernier modèle.On apprend que Touch ID , le capteur d'empreintes à l'œuvre sur de nombreux appareils comme l'iPad ou certains iPhone, pourrait faire son apparition sur l'Apple Watch Series 6. Certains brevets déposés par la marque évoquaient déjà cette possibilité il y a quelques mois, afin de sécuriser les achats par Apple Pay ou la connexion à certains sites web.Apple pourrait choisir d'intégrer son capteur dans la Digital Crown, la couronne numérique sur le côté de la montre à moins qu'elle ne se décide à l'intégrer directement sous l'écran.Enfin, le suivi de la teneur en oxygène du sang (Sp02) pourrait également être au programme de watchOS 7. Il devrait être accessible à toutes les générations d'Apple Watch actuellement en circulation, le matériel étant compatible depuis la toute première Apple Watch en 2015.Apple devrait également proposer une nouvelle application de coaching sportif dans iOS 14 et pousser l'Apple Watch encore plus loin dans le domaine du fitness et du bien-être.