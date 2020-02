Apple vend plus de montres que toute l'industrie horlogère suisse

10 millions de ventes en plus

Source : The Verge

Apple ne communique pas sur ses livraisons d' Apple Watch dans ses publications officielles. Par conséquent, pour fournir des chiffres, le cabinet d'études américain Strategy Analytics s'est appuyé sur les données des distributeurs et des partenaires commerciaux de l'entreprise de Tim Cook.D'après ses estimations, 31 millions d'Apple Watch auraient été expédiées en 2019. Cela représente une croissance de 36 % sur une année et permet à la marque à la pomme d'asseoir un peu plus sa position de leader sur le marché des montres connectées.Mais ce résultat est surtout à mettre en perspective avec les chiffres de l'industrie traditionnelle de l'horlogerie. Dans ce secteur, les références sont souvent implantées en Suisse : Swatch, TAG Heuer, Tissot... En 2019, le cumul des ventes de montres réalisées par toutes ces marques est estimé à 21,1 millions par Strategy Analytics. Soit près de 10 millions d'unités de moins qu'Apple sur la même période !Ce n'est pas la première fois que les ventes d'Apple Watch surpassent celles des montres classiques suisses : cela s'était déjà produit en 2017, mais uniquement sur un trimestre. D'après le site MacRumors, une telle hiérarchie n'avait encore cependant jamais été constatée sur une année entière.Pour Strategy Analytics, ce résultat n'est que la conséquence des nouvelles attentes des utilisateurs. «», affirme Neil Mawston, Directeur exécutif du cabinet.Son collègue, Steven Waltzer, abonde en ce sens, ajoutant qu'il sera bientôt trop tard pour les entreprises historiques : «».