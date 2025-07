Samsung devrait aussi lever le voile sur une nouvelle génération de montres connectées, les Galaxy Watch 8, accompagnées peut-être d’un modèle plus haut de gamme dans la lignée des Watch Ultra. Si peu d’informations ont filtré, la présence de Wear OS combiné à des fonctions liées à l’intelligence artificielle laisse présager une intégration renforcée de l’écosystème Galaxy, notamment via la nouvelle surcouche One UI 8.

Cette nouvelle interface logicielle, justement, est attendue comme un autre moment fort de l’événement. One UI 8 devrait faire la part belle à l’intelligence artificielle, avec une refonte complète de l’expérience utilisateur. On parle notamment d’un assistant plus intelligent, d’une barre de navigation repensée, et de fonctions de retouche audio ou photo dopées à l’IA.

Enfin, Samsung pourrait profiter de la scène pour glisser quelques teasers autour de produits plus futuristes, comme le Galaxy G Fold, un smartphone tri-pliant, ou encore le casque de réalité mixte développé en partenariat avec Google et Qualcomm, pour l’instant connu sous le nom de code Project Moohan.



Bref, un Unpacked riche en promesses, à suivre en direct dès 16h, et que Clubic couvrira en temps réel pour ne rien manquer des annonces.