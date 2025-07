Pour certains, le plaisir est d'attendre la présentation officielle d'un nouveau smartphone pour le découvrir entièrement. Pour d'autres, et c'est sûrement votre cas si vous lisez cet article, on préfère prendre toutes les fuites qui passent. Et ça tombe bien, le leaker Roland Quandt, de chez WinFuture, a obtenu du matériel promotionnel grâce auquel on connaît presque l'ensemble des fiches techniques des trois smartphones à venir.

Et on commence par le plus gros morceau, le Samsung Galaxy Z Fold 7 :

Soc Snapdragon 8 Elite ;

Mémoire de 256 ou 512 Go ;

Batterie de 4400 mAh ;

Caméra principale de 200 Mpx ;

Coloris bleu, noir et gris ;

Écran extérieur de 6,5 pouces et intérieur de 8 Pouces.

Roland Quandt indique par ailleurs que, bien que plus grand que le Galaxy Z Fold 6, le Galaxy Z Fold 7 aura droit à une finesse exceptionnelle, de 4,2 mm une fois déplié, et de 8,9 mm une fois replié. C'est une épaisseur similaire au Oppo Find N5 et 0,1 mm de plus que le dernier Honor Magic V5, le tout avec une légèreté record de 216 grammes.