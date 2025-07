Quel sera la nouveauté majeure du Galaxy Z Flip 7 par rapport à son prédécesseur ? Si vous vous posiez la question, la vidéo qui vient d'être fuitée sur la toile par le twitto @andrei_eclynoh, et qui a ensuite été reprise dans diverses vidéos, dont celle disponible juste en dessous, devrait apporter une réponse définitive.

On peut en effet y voir un écran extérieur superbe, qui s'affiche pour la première fois sur l'ensemble de la dalle. Et pour cause, ce dernier devrait voir sa taille passer de 3,4 à 4,1 pouces. Pour une illustration, ça se passe juste en dessous !