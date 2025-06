2025 est l'année de la finesse dans le domaine du smartphone, qu'il s'agisse des modèles standards, ou bien des appareils pliables. Cette nouvelle course à l'épaisseur la plus faible va être illustrée dans quelques jours avec la mise sur le marché du Vivo X Fold 5. Et juste après, ce sera au tour du Samsung Galaxy Z Fold 5 d'entrer en compétition pour le titre de smartphone pliable le plus fin du marché.