Pour le moment, aucune raison n'a été donnée pour ce retard. Mais il est à noter que le Galaxy Z Flip FE devrait être présenté au public en fin d'année en même temps que le premier smartphone à trois écrans développé par Samsung, en réponse au Huwei Mate XT.

On peut donc imaginer qu'en sortant les smartphones habituels en juillet, puis en organisant un autre événement quelques mois plus tard réunissant son smartphone pliable le plus abordable et son appareil le plus innovant technologiquement parlant, Samsung veut s'afficher comme le leader dans toutes les catégories du smartphone pliable. Une façon de marquer les esprits durant toute l'année 2025 !