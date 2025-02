Huawei a marqué les esprits avec son Huawei Mate XT, un smartphone à trois volets présenté en septembre 2024. Face à cette avancée, Samsung ne compte pas rester en retrait. Le géant coréen préparerait son propre modèle attendu pour cet été aux côtés des Samsung Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip6. Le modèle proposera à son tour trois écrans avec un nouveau système de pliage, et on l'espère de nouveaux usages pour convaincre les technophiles de se laisser tenter par un appareil clairement haut de gamme.