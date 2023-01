Samsung va-t-il montrer des écrans hybrides, à la fois pliables et étirables au CES ?

Si nous en croyons ces rumeurs, Samsung prépare un écran pliable qui aura la capacité de glisser ou de s'étirer. Il serait donc question d'une dalle hybride. Les bruits de couloir expliquent qu'il ne sera pas possible de déplier et d'agrandir l'écran simultanément. L'utilisateur devra sans doute faire un choix. De plus, des dimensions ont également été communiquées. On parle ici d'un panneau 8 pouces qui, une fois déplié, atteindra les 10 pouces. Quant à la fonction d'étirement, elle permettrait à la dalle de grimper jusqu'à 12,4 pouces.