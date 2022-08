Samsung peut-elle nous surprendre au Galaxy Unpacked avec un smartphone enroulable ?

Le 10 août prochain, l'événement Galaxy Unpacked 2022 rendra son verdict. Le programme s'annonce chargé puisque le fabricant sud-coréen lèvera le voile sur plusieurs appareils inédits. On parle notamment des montres connectées Galaxy Watch 5, des écouteurs Galaxy Buds 2 et surtout des téléphones pliants Galaxy Z Fold 4 ainsi que Galaxy Z Flip 4. Si les fuites n'en finissent plus ces derniers jours, quelques petites surprises pourraient tout de même venir égayer la conférence de presse.