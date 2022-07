Les Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro disponibles sur plusieurs sites Samsung

De son côté, la Galaxy Watch 5 Pro sera proposée en deux coloris et se verra équipée d’un verre protégé par du saphir. La lunette tournante devrait nous faire ses adieux et l’écran aura quant à lui un diamètre de 45 mm. À l’instar de la Galaxy Watch 5, ce modèle Pro sera itéré en deux versions : un modèle 4G et un modèle Wi-Fi. Cette fois, les prix commenceraient à partir de 490 euros et pourraient aller jusqu’à 540 euros, à en croire certaines rumeurs.