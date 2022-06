Samsung Galaxy : Watch 5, Fold 4 et Flip 4, on connaît la date d'annonce et de commercialisation

Selon Prosser, tous les produits mentionnés précédemment seront dévoilés le 10 août 2022. Cette date coïncidera aussi avec celle du début des précommandes. Par ailleurs, la montre connectée et les smartphones dotés d'un écran pliable débarqueront tous sur le marché à partir du 26 août prochain. Le Galaxy Z Fold 4 disposera de coloris vert, noir et beige. De son côté, le Galaxy Z Flip 4 se déclinera en gris graphite, or rose et bleu. Pour en finir avec les téléphones portables, le Samsung Galaxy S22 s'offrira un coloris lavande.