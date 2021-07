La Galaxy Watch 4 annoncée en même temps que les Z Fold 3 et Z Flip 3 ?

Ainsi, lors du MWC, Samsung a brièvement évoqué une nouvelle montre connectée. Celle-ci permettra de « créer des opportunités inédites pour les développeurs et les consommateurs », selon le fabricant. Il devrait s'agir du premier modèle à embarquer l'expérience One UI afin de proposer une interface plus simple et efficace.



Sans la moindre surprise, cette montre serait nommée Samsung Galaxy Watch 4 . Il faut dire que cette appellation a déjà leaké à plusieurs reprises par le passé. Des rendus qui semblent authentiques ont même été publiés récemment. Bref, il ne manque plus que l'officialisation qui pourrait arriver dans le courant de l'été.