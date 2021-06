Samsung lève le voile sur One UI Watch, son nouvel OS pour les montres connectées

Samsung a commencé sa prise de parole par un long focus sur l'intégration de ses services et ceux de ses partenaires, comme Microsoft, Spotify ou Google, et la continuité rendue possible entre les différents appareils. Rien de bien nouveau pour qui suit un peu l'actualité de la marque mais un rappel pour les autres des efforts de Samsung dans la domotique et les objets connectés.

Le constructeur a ensuite embrayé sur son prochain système d'exploitation, ou tout du moins la prochaine interface baptisée One UI Watch.

Comme son nom l'indique la marque entend désormais créer une cohérence entre les smartphones Samsung et les prochaines montres connectées. Les menus et les interfaces auront désormais une organisation et des icônes similaires, comme le volet des réglages par exemple. Les applications s'installeront quant à elles automatiquement du smartphone vers la montre si une version adaptée est disponible.