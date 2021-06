Facebook sortirait sa montre connectée à l'été 2022

D’un montant de 400 dollars environ et disponible dans les coloris noir, blanc et or, la montre connectée devrait tourner sous une version personnalisée d’Android et également disposer d’une application mobile pour l’accompagner. Elle devrait, par ailleurs, supporter une connexion LTE, ce qui signifie qu’il ne faudrait pas forcément la connecter à un smartphone pour la faire fonctionner. Facebook serait actuellement en discussion avec de grands opérateurs américains à ce sujet.