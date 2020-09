Oculus Quest 2, Oculus Rift, lunettes connectées... Voici les principales annonces du Facebook Connect 7

Ce modèle à brancher sur un PC était assez lourd et nécessitait plusieurs câbles qui se baladaient sur le sol. Avec l'Oculus Quest 2 Facebook a conçu un produit plus simple et plus accessible pour le grand public mais aussi suffisamment puissant pour se séparer du Rift.

Pour les expériences plus exigeantes demandant une plus grande puissance de calcul il sera possible de brancher l'Oculus Quest 2 sur un PC et de l'appairer via l'application Oculus Link.