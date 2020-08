Un compte Facebook sera bientôt obligatoire pour utiliser les casques Oculus VR

Le récent communiqué signé Oculus est on ne peut plus clair : « À compter du mois d'octobre 2020, toute personne utilisant un appareil Oculus pour la première fois devra se connecter avec un compte Facebook ». De leur côté, les utilisateurs existants, qui ont déjà un compte Oculus, auront la possibilité de faire fusionner leurs comptes Oculus et Facebook.

Il sera possible de se connecter avec un compte Oculus jusqu'au 1er janvier 2023, date à laquelle les comptes Oculus ne seront plus pris en charge. « Si vous choisissez de ne pas fusionner vos comptes à ce moment-là, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil, mais l'accès à toutes les fonctionnalités nécessitera impérativement un compte Facebook » explique le communiqué.