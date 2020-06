Ready at Dawn (Daxter, God of War PSP, The Order 1886...) bascule chez Facebook/Oculus

En effet, les joueurs PlayStation partagent pour la plupart une longue histoire avec Ready at Dawn, le studio ayant notamment été à l'oeuvre sur les jeux PSP God of War, le spin-off de la série Jak & Daxter, intitulé tout simplement Daxter, sans oublier bien sûr, un certain The Order 1886 sur PS4.

Pour Facebook, Ready at Dawn va évidemment se focaliser sur la VR ; le studio est déjà à l'origine de Lone Echo et travaille d'ailleurs sur la suite du titre.