Facebook bosse sur un casque encore plus petit et léger que l'Oculus Quest

Moins de 500 g sur la balance

Et les concepteurs du casque de réalité virtuelle en ont bien conscience. D'après Bloomberg, l'entreprise Oculus, propriété de Facebook, travaillerait actuellement sur une nouvelle version de l'Oculus Quest. Et celle-ci présenterait l'avantage d'être à la fois plus légère et moins volumineuse, même si le design final n'est pas encore arrêté. Ainsi, les prototypes actuels permettraient de réduire la taille de 10 à 15 % et de limiter le poids à un peu plus de 450 g, contre environ 570 g pour le modèle commercialisé aujourd'hui.

D'autres améliorations seraient également prévues, par exemple au niveau de la fréquence d'affichage, qui pourrait atteindre 90, voire 120 Hz (contre 72 Hz actuellement). Par ailleurs, le constructeur pourrait concevoir de nouveaux contrôleurs, qui seraient plus confortables à tenir que les Oculus Touch. Et ces accessoires seraient compatibles aussi bien avec que les modèles actuels de Quest que ceux à venir.

En revanche, en dehors de ces éléments, la fiche technique du casque de réalité virtuelle serait globalement conservée, selon les informations dévoilées par Bloomberg.