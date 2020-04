Oculus "Jedi" : des détails sur les nouveaux contrôleurs fuitent dans une mise à jour

Lire aussi :

Le 19 mars 2020, des informations publiées par mégarde sur le site de documentation destiné aux développeurs d'Oculus ont révélé l'existence d'un nouveau casque de réalité virtuelle autonome : « Del Mar », de son nom de code. À ses côtés, des contrôleurs VR inédits, les « Oculus Jedi ». Mais à leur sujet, peu d'informations techniques et visuelles avaient fuité sur le web, jusqu'à aujourd'hui...En effet, le compte Twitter RGB Schemes , relayé par le site spécialisé UploadVR , a découvert un programme pilote dédié aux contrôleurs « Jedi » dans le dernierde l'Oculus Quest, révélant au passage les premiers détails des dispositifs.Ces nouveaux éléments ont-ils été publiés par accident, ou laissent-ils présager une future compatibilité entre le Quest et les « Jedi » ? C'est toute la question.Le fait est que les dits contrôleurs s'équipent d'un stick analogique situé au niveau du pouce, d'un déclencheur pour l'index et le majeur, de boutons A, B, X et Y, et également d'un bouton menu. En toute logique l'idée serait de proposer des contrôleurs sans grande évolution : dans le cas contraire, cela obligerait les développeurs à mettre à jour leurs applications de sorte qu'elles fonctionnent à la fois sur le Quest et sur le futur « Del Mar », préciseLe média américain évoque également des améliorations haptiques et un meilleur suivi du contrôleur. Mais attention : l'ensemble des éléments présentés ne sont pas gravés dans le marbre et pourraient encore subir des ajustements. Plus de détails sur ces nouveaux dispositifs devraient rapidement pointer le bout de leur nez. La conférence virtuelle F8 2020, organisée du 5 au 6 mai, pourrait d'ailleurs être l'occasion parfaite pour aborder le sujet...