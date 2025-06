Ce nouveau rapport produit par The Elec, et dont Wccftech se fait l'écho, devrait faire plaisir aux amoureux de Samsung qui attendent impatiemment son casque Galaxy XR. Car la marque sud-coréenne a fait les choses en grand si l'on en croit ces renseignements, et ce, notamment au niveau de l'écran de ce casque dont on attend la sortie plus tard dans l'année.

En effet, les écrans devraient avoir une résolution élevée que ceux du Vision Pro, de l'ordre de 3 800 pixels par pouce, contrairement à la densité de 3 391 pixels par pouce que l'on retrouve sur l'appareil d'Apple. Le Galaxy XR devrait ainsi particulièrement offrir une plus grande clarté visuelle ainsi que des textes plus marqués.