Pour ceux qui suivent l'actualité tech, l'annonce a de quoi faire sourire. Vivo, souvent pointé du doigt pour s'inspirer très fortement des designs d'Apple, s'attaque maintenant à leur produit phare en matière de réalité mixte, non sans se tenir à sa vilaine habitude. On ne va pas se mentir, la tâche s'annonce ardue. Mais après tout, pourquoi pas ? La compétition est toujours bonne pour le consommateur.

Le choix de la date de sortie interroge. Quand Vivo présentera son prototype fin 2025, l'Apple Vision Pro aura déjà plus d'un an et demi d'existence. Une éternité dans le monde de la tech, qui relativise quelque peu les ambitions affichées de « surpasser » le casque d'Apple. Le constructeur prévoit des « expériences prototypes haute-fidélité » dans plusieurs villes chinoises d'ici fin 2025. Une phase de test géographiquement restreinte qui laisse planer le doute sur une commercialisation internationale.