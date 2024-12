Google déploie une stratégie d'écosystème total pour s'imposer sur le marché de la réalité étendue. L'approche combine plateforme ouverte, partenariats technologiques et outils de développement performants.

En collaborant avec Samsung, Qualcomm, Lynx, Sony et XREAL, Google tisse un réseau de fabricants et contourne au passage le modèle fermé d'Apple. L'objectif reproduit la stratégie Android, qui a dominé le marché des smartphones : une plateforme universelle, modulable et accessible.

Mais l'aventure ne saurait avoir lieu sans embarquer Gemini, l'IA du géant des GAFAM, qui permet une interaction naturelle par-dessus les applications. Les développeurs utiliseront des outils familiers comme ARCore, Android Studio et Unity. En clair, il ne s'agit plus d'un système, mais d'un écosystème.