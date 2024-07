Projet XR : le casque de réalité mixte de Samsung et Google pourrait être partiellement dévoilé en octobre

Au fil des années, Apple et Samsung sont devenus des rivaux dans à peu près tous les domaines de la tech. Alors, avec la sortie du Vision Pro, il était presque certain que Samsung allait lui-même lancer un casque de réalité mixte. Un projet dont on avait déjà entendu parler l'été dernier, mais qui commence aujourd'hui à se préciser.

En effet, une information intéressante que vient de sortir le média Business Insider indique que la société sud-coréenne entend présenter un premier modèle au mois d'octobre prochain. Mais attention, à cette date, il s'agira d'une version développeur qui sera mise en avant. Par ailleurs, le casque, développé en collaboration Google, bénéficiera d'un système d'exploitation de type Android.