Meta et LG vont travailler ensemble pour créer un rival au casque Apple Vision Pro

Depuis un mois, quand on pense aux casques de réalité virtuelle, c'est l'Apple Vision Pro qui apparaît en premier dans les têtes du public (même s'il s'agit plus spécifiquement d'un casque de réalité mixte). Une situation que veut contrer le groupe Meta, déjà à l'origine du casque VR Meta Quest 3, et qui souhaite développer un concurrent crédible à ce produit. Pour ce faire, le groupe américain voudrait bénéficier des compétences de LG.