Meta et LG voudraient défier Apple avec un Quest Pro 4 coûtant... très cher, lui aussi

Notons que ce ne serait pas la première fois que Meta lance un casque de réalité virtuelle ou augmentée développé dans le cadre d'une collaboration avec un autre fabricant. Comme le souligne The Verge, l'Oculus Rift S portait ainsi la marque Lenovo, tandis que l'Oculus Go était en son temps fabriqué par Xiaomi. Un partenariat entre Meta et LG pour la conception d'un nouveau casque haut de gamme n'aurait donc rien de farfelu.

Reste que l'on ignore à ce stade tout ou presque de ce fameux casque à 2 000 dollars développé par Meta et LG. Le groupe de Mark Zuckerberg avait présenté ses Quest Pro comme une sorte de terrain d'essai voué aux technologies VR les plus innovantes, expliquant que ces dernières arriveraient par la suite sur les modèles plus abordables. On ignore cela dit à quel point ce casque serait novateur, mais il est clair qu'il devra l'être pour espérer concurrencer l'Apple Vision Pro.