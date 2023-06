Apple Vision Pro : le casque est cher... mais attendez les accessoires !

Pourtant, l'action en bourse d'Apple a chuté après la présentation du casque. En cause, un montant jugé trop élevé par les investisseurs, qui s'attendaient déjà à une somme avoisinant les 3 000 dollars. Et il se pourrait que les utilisateurs doivent dépenser encore plus que les 3 499 dollars annoncés par l'entreprise… Un détail semble avoir échappé à beaucoup : la mention « starting at » (à partir de) énoncée juste avant le prix de l'appareil par le commentateur.