Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman de Bloomberg précise qu'en plus d'une nouvelle version premium de l'Apple Vision Pro, un modèle plus abordable serait dans les cartons pour l'année prochaine. Malgré un prix plus « accessible » d'environ 2 000 dollars pour ce modèle plus grand public, le Vision Pro d’Apple restera un produit coûteux.

La firme de Cupertino compte économiser en supprimant des fonctionnalités phares comme l'EyeSight, qui permet d'afficher les yeux de l'utilisateur sur l'écran externe, et en utilisant des matériaux moins coûteux, comme le plastique. Le processeur serait également moins performant que l'actuel M2, avec probablement l'intégration d'une puce de la série A issue des iPhone. Cependant, cette baisse de prix suffira-t-elle à relancer un produit qui peine déjà à séduire avec son modèle haut de gamme à 4 000 euros ?