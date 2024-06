On connait la date de sortie officielle de l'Apple Vision Pro en France

Avec l'émergence de l'intelligence artificielle dans tous les produits et services tech, on a eu tendance à l'oublier, mais Apple a bien sorti un nouveau produit cette année. En février dernier, Apple a lancé l'Apple Vision Pro, son premier casque de réalité mixte. Ce premier essai, proposé à un prix de 3 500 dollars, était réservé aux clients américains et a connu un bon démarrage. Malheureusement pour Apple, les prévisions de vente ne semblent pas avoir été atteintes, et après quelques semaines, le soufflé médiatique est rapidement tombé. Pour relancer l'intérêt autour de l'informatique spatiale, Apple annonce aujourd'hui, à l'occasion de la WWDC 2024, un lancement plus global de son Apple Vision Pro dans le monde, et la France fait partie des heureux élus.