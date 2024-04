Apple : le casque de réalité mixte Vision Pro se vend déjà beaucoup moins aux États-Unis

Car le prix est sûrement ce qui rebute le plus tous les amoureux de la pomme croquée. Pour rappel, l'Apple Vision Pro est vendu aux États-Unis au tarif de 3 499 dollars l'unité, un prix déjà bien salé, qui en plus n'est qu'une base, certains accessoires (comme l'étui ou les batteries supplémentaires) étant ensuite à acheter séparément. Les personnes pouvant se permettre un tel achat (et le souhaitant) représentent un marché assez limité.

De même, plusieurs critiques étaient vite apparues sur le côté peu pratique du casque, qui tendait à générer des douleurs à la nuque et des maux de tête. Son utilisation est aussi moins « instantanée » que l'ouverture d'un ordinateur ou d'un smartphone. Autant dire qu'Apple a encore du travail pour en faire un produit grand public.