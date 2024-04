Douleurs à la nuque, maux de tête... L'Apple Vision Pro de plus en plus critiqué pour son design

Ian Beacraft, CEO de l'entreprise de consulting Signal and Cipher, a pour sa part expliqué à MarketWatch avoir été confronté à des douleurs à la base du crâne et en haut du dos… signe là aussi d'un poids pas suffisamment bien réparti, engendrant une fatigue musculaire suivie de douleurs plus ou moins importantes.

Depuis son lancement, l'Apple Vision Pro est la cible de nombreuses critiques pour son design et les douleurs qu'il peut occasionner chez certains utilisateurs. Sur Reddit et d'autres forums, de nombreuses personnes évoquent des problèmes similaires à ceux décrits plus haut, mais aussi des soucis liés à la fatigue oculaire. Une partie des plaignants expliquent néanmoins avoir réussi à atténuer ces soucis en modifiant eux-mêmes les lanières du casque, ou en l'équipant carrément de lanières achetées chez des fabricants tiers.

Contacté par MarketWatch, Apple s'est pour l'instant contentée de renvoyer le site à ses consignes d'utilisation. La firme recommande notamment de faire une pause toutes les 20 à 30 minutes pendant la période d'acclimatation et d'arrêter d'utiliser le casque en cas d'inconfort. Elle conseille par ailleurs à ses utilisateurs d'arrêter d'utiliser le Vision Pro si ce dernier leur occasionne des douleurs à la tête ou une fatigue oculaire.