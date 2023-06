L'Apple Vision Pro n'est pas très lourd mais… il y aura quand même un accessoire payant pour supporter son poids

Depuis le 6 juin dernier, on entend beaucoup parler du casque de réalité augmentée Apple Vision Pro, et notamment de son prix, qui a beaucoup fait réagir. Il faut dire que débourser près de 3 500 dollars pour un casque constitue une barrière notable à la démocratisation de ce produit et de sa technologie.

Une évidence qui n'a pas vraiment frappé Apple, puisqu'au lieu de penser à faire rapidement baisser les coûts, la firme de Cupertino pourrait plutôt proposer au consommateur de… débourser plus. Ainsi, considérant que l'alliage de verre et d'aluminium propre au Vision Pro pourrait être lourd à porter, Apple va, selon la newsletter de Mark Gurman Power On, proposer une sangle supplémentaire de maintien. Une sangle à payer évidemment !