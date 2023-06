La résolution de l'Apple Vision Pro aurait dû être meilleure, mais...

Quoiqu'il en soit, et comme le rappelle très justement le site Wccftech, la plupart des utilisateurs n'auraient certainement pas été en mesure de constater la différence à l'œil nu. L'analyste sur Twitter nous précise en complément de toutes les informations officielles que les écrans du casque XR d'Apple mesureraient chacun 1,41 pouce (avec une densité de 3 400 PPI, donc). Rappelons que le Vision Pro sera commercialisé à partir de 3 499 dollars dès le début d'année 2024 et qu'il faudra s'armer de patience avant d'espérer voir un second modèle moins cher débarquer sur le marché.