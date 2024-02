Apple Vision Pro : voici les 5 principales raisons invoquées par les utilisateurs qui le renvoient

Il faut dire qu'il est nettement plus difficile d'avoir une idée précise du volume de retours ayant été adressé à Apple pour le Vision Pro. Mark Gurman a tenté de l'estimer sans grand succès. On sait donc simplement que les demandes de remboursement avec renvoi du casque « se situent probablement entre la moyenne et au-dessus de la moyenne par rapport à d'autres produits - en fonction de l'endroit où l'on se trouve », explique le journaliste de Bloomberg, indiquant se baser sur des informations collectées auprès de revendeurs tiers. Apple, pour sa part, ne communique aucune donnée précise à ce propos.

« Certains petits magasins enregistrent un ou deux retours par jour, tandis que des magasins plus importants ont vu jusqu'à plus de huit reprises en une seule journée », rapporte néanmoins Mark Gurman.

L'intéressé a néanmoins appris de ces différentes sources qu'Apple suit de près le motif de ces retours. La marque chercherait en effet à prendre la température pour chaque demande de remboursement… ce qui n'a au fond rien de très surprenant quand on connaît Apple, a fortiori pour un produit appartenant à une toute nouvelle catégorie d'appareils pour la marque.

« Lorsque les clients retournent les Vision Pro, les employés du magasin les interrogent sur ce qui ne leur a pas plu. Les employés ont également reçu pour instruction de s'adresser à un responsable après chaque retour afin que toute remarque puisse être transmise au siège de Cupertino, en Californie », explique ainsi Gurman.