Acheter l’Apple Vision Pro promet, non seulement d’être cher, mais long en plus de ça

Apple fait face à une situation inédite : celle de devoir expliquer aux potentiels acheteurs les divers cas pratiques d'utilisation de son nouveau casque hybride de réalité augmentée et virtuelle. Et pour cause : avec son prix très élevé, il sera nécessaire pour la firme de bien établir les raisons d'un achat, et les avantages de ce casque par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché. La solution d'Apple est onéreuse, et particulièrement en temps : en magasin, la firme prévoit un pitch de démonstration de 25 minutes auprès des consommateurs intéressés !