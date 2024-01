Même à 3 500 dollars, l'Apple Vision Pro se vend plutôt bien

Le 19 janvier, Apple lançait les précommandes pour son casque de réalité mixte Apple Vision Pro aux États-Unis, à un prix de 3 500 dollars. Trois jours après seulement, Ming-Chi Kuo estimait que la firme avait réussi à vendre près de 180 000 unités de l'appareil. Dans la foulée, on apprenait alors que le casque était en rupture de stock outre-Atlantique et qu'il faisait déjà le bonheur de certains revendeurs peu scrupuleux sur eBay et ailleurs.