Victime de son succès, l'Apple Vision Pro se vend déjà à prix d'or sur eBay et consorts

Attendu en quantité (très) limitée à ses débuts sur le marché, l'Apple Vision Pro pourrait vite faire le bonheur des revendeurs peu scrupuleux. Sur eBay, StockX et d'autres plateformes de vente en ligne, le casque de réalité mixte d'Apple voit son prix flamber : jusqu'à 10 000 dollars pour un modèle 1 To aperçu sur StockX par Mark Gurman (journaliste pour Bloomberg) et entre 4 500 et 5 000 dollars pour une version 256 Go, et ce, en lieu et place des 3 899 dollars réclamés par Apple lors des précommandes sur son Store.