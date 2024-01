L'Apple Vision Pro pourrait être commercialisé hors des USA avant le mois de juin

En marge du CES 2024, le Vision Pro fait incontestablement parler de lui. Le casque est la nouvelle innovation d'Apple, et la première gamme de nouveaux hardwares depuis l'Apple Watch. Cependant, le prix prohibitif et le concept potentiellement nébuleux d'un tel produit peuvent générer inquiétude et potentiel manque d'intérêt auprès du grand public. Pour cette raison, Bloomberg indiquait hier qu'Apple prévoyait de longues démonstrations de 25 minutes dans ses magasins, auprès des consommateurs intéressés. Ces dernières devraient donner une bonne vision des capacités du casque, tout en donnant envie aux clients de franchir le pas.

Pour rappel, aucune date officielle de sortie de l'Apple Vision Pro en Europe n'a encore été communiquée par la firme de Cupertino.