L'Apple Vision Pro devrait être lancé en France avant la fin du mois !

D'après de récentes déclarations de Ming-Chi Kuo rapportées par nos confrères de Wccftech, Apple aurait sensiblement revu à la baisse les expéditions de son casque pour l'année en cours. Si 700 000 à 800 000 exemplaires étaient initialement prévus, ce sont finalement 450 000 casques qui devraient être proposés sur le marché mondial en 2024.

Bien que Kuo maintienne ses estimations de ventes et n'anticipe pas de hausse significative d'ici à la fin de l'année, notons toutefois qu'il ne prévoit pas non plus de baisse de la demande. De plus, d'autres analystes estiment que l'appétence du Japon pour la réalité virtuelle pourrait/devrait contribuer à relancer la dynamique des ventes de l'Apple Vision Pro.