Apple lance une invitation pour le 7 mai, avec ses prochains iPad à l'honneur

Il n'est pas très difficile de deviner ce qui devrait normalement nous être dévoilé dans un peu moins de deux semaines. Plusieurs rumeurs indiquaient en effet ces derniers mois que les nouveaux iPad Air M2 et iPad Pro M3 n'étaient plus très loin d'arriver sur le marché. Ces deux machines devraient ainsi être les stars de l'événement.

Niveau accessoire, il serait très étonnant, au vu du visuel, de ne pas avoir droit à un nouvel Apple Pencil, dont certaines rumeurs indiquent qu'il pourrait non seulement être sensible à la pression des doigts, mais aussi être compatible avec le tout premier casque de réalité mixte Apple Vision Pro. Enfin, la présentation d'un nouveau Magic Keyboard n'est pas non plus à exclure.