iPad Pro, iPad Air, MacBook... Apple devrait dévoiler de nouveaux appareils cette semaine

Voilà déjà plusieurs semaines que des bruits courent au sujet de potentielles annonces de la part d'Apple pour le premier semestre 2024. Alors que la sortie de l'Apple Vision Pro a marqué ce début d'année aux États-Unis, et qu'une seconde itération du casque de réalité mixte serait déjà prévue pour 2025, chez Apple, les appareils ne manquent pas pour venir combler le calendrier de sorties dans les semaines et mois à venir. Et pour cause, le californien prévoirait de commercialiser de nouveaux iPad durant ce mois de mars.